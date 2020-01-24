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Что касается края и рождения ребятишек с врождёнными заболеваниями крови — такое было и раньше. Такое не впервые. Если заболевание и появляется, то оно появляется до года обычно. Мы имеем среднестатистический уровень в России. Когда-то рождается по одному такому ребёнку, когда-то два, три, — сказал Немик журналистам.

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик опроверг данные о существенном росте заболеваний онкологией у новорождённых. Число случаев, по его информации, не превышает среднероссийскую статистику. Ранее ряд сибирских СМИ написали, что...