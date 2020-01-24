https://static.news.ru/photo/3e701428-3e9f-11ea-b77f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Неоднозначную ситуацию, возникшую между главой Чувашии и сотрудником МЧС, объяснили в пресс-службе региона. Там говорят, что Михаил Игнатьев и не думал издеваться над спасателем, которому пришлось подпрыгнуть, чтобы взять ключ от новой спецтехники из рук главы.
По словам пресс-секретаря главы Чувашии Олега Сидорова, Игнатьев и офицер — старые знакомые и потому позволили себе подурачиться.
Я сам присутствовал на этой встрече. Это были позитивные эмоции. Игнатьев — человек высокого роста, ключи поднял, этот офицер подпрыгнул — все заулыбались. Присутствующие восприняли это нормально, как дружескую шутку, — приводит «Ридус» слова Сидорова.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Михаил Игнатьев на мероприятии, посвящённом Дню российской печати, заявил о том, что критикующих органы власти журналистов надо «мочить». Глава Чувашии пожаловался, что чиновникам некогда заниматься своей работой из-за того, что приходится отбиваться от обвинений и заниматься «только разборками».