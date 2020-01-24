https://static.news.ru/photo/bc98ea74-3ea8-11ea-8b87-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игнатьев Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Глава Чувашии Михаил Игнатьев своим возмутительным поведением на вручении ключей от машин сотрудникам МЧС в очередной раз «пробил дно». Так произошедший инцидент прокомментировал ответственный секретарь Комиссии «Единой России» по этике Евгений Ревенко.

Представитель партии парламентского большинства отметил, что если выходка Игнатьева была шуткой, то острота явно получилась несмешной. Сцена из серии «а ну-ка отними», в которой майора МЧС заставляют прыгать, вызывает у Ревенко оторопь и отвращение.

Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести... Что сказать? Моральное уродство. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз «пробил дно», — приводит слова Евгения Ревенко ER.RU.

Он подчеркнул, что 27 января на заседании комиссии «ЕР» по этике данный вопрос обязательно будет рассмотрен.

Глава Чувашии до этого уже был участником скандала, освещённого в СМИ. На мероприятии, посвящённом Дню российской печати, он заявил о том, что критикующих органы власти журналистов надо «мочить».

Ранее NEWS.ru писал, что неоднозначную ситуацию, возникшую между главой Чувашии и сотрудником МЧС, объяснили в пресс-службе региона. Там говорят, что Михаил Игнатьев и не думал издеваться над спасателем, которому пришлось подпрыгнуть, чтобы взять ключ от новой спецтехники из рук главы.