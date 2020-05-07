Трамп сообщил, что обсуждает с Москвой контроль над вооружением

Президент США Дональд Трамп объявил, что обсуждает с Россией вопрос контроля над вооружением. Заявление прозвучало на брифинге в Белом доме.
Американский лидер пояснил, что обе стороны «хотели бы сделать это».
Мы говорим о контроле над вооружениями с Россией. Мы будем идти дальше в этом вопросе, мы говорим об этом очень серьёзно. Они хотели бы сделать это, мы бы этого хотели, — приводит слова главы Белого дома Reuters.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 7 мая провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Дональд Трамп отметил приверженность Штатов контролю над вооружениями.