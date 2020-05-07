Трамп сообщил, что обсуждает с Москвой контроль над вооружением

Американский лидер пояснил, что обе стороны «хотели бы сделать это».

Мы говорим о контроле над вооружениями с Россией. Мы будем идти дальше в этом вопросе, мы говорим об этом очень серьёзно. Они хотели бы сделать это, мы бы этого хотели, — приводит слова главы Белого дома Reuters.