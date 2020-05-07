Политика

Трамп сообщил, что обсуждает с Москвой контроль над вооружением

23:23, 07 мая 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил, что обсуждает с Россией вопрос контроля над вооружением. Заявление прозвучало на брифинге в Белом доме.

Американский лидер пояснил, что обе стороны «хотели бы сделать это».

Мы говорим о контроле над вооружениями с Россией. Мы будем идти дальше в этом вопросе, мы говорим об этом очень серьёзно. Они хотели бы сделать это, мы бы этого хотели, — приводит слова главы Белого дома Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 7 мая провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Дональд Трамп отметил приверженность Штатов контролю над вооружениями.

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