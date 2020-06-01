Трамп рассказал Путину об идее проведения саммита G7

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поговорил со своим коллегой из России Владимиром Путиным. Он рассказал политику о своей идее проведения саммита глав государств «Большой семёрки».
Американский лидер отметил, что хотел бы пригласить глав России, Южной Кореи, Австралии и Индии,
Кроме того, президенты обменялись мнениями о мерах борьбы с коронавирусом. Путин поблагодарил Трампа за поставку аппаратов ИВЛ и поздравил с запуском ракеты Crew Dragon компании SpaceX.
Как писал NEWS.ru, политики, обсудив нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, констатировали, что оно ведет к восстановлению спроса и стабилизации цен.
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