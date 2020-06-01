Трамп рассказал Путину об идее проведения саммита G7

https://static.news.ru/photo/89c21ca0-a420-11ea-9595-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поговорил со своим коллегой из России Владимиром Путиным. Он рассказал политику о своей идее проведения саммита глав государств «Большой семёрки».

Американский лидер отметил, что хотел бы пригласить глав России, Южной Кореи, Австралии и Индии, говорится на сайте Кремля. Также стороны отметили важность диалога двух стран в вопросах стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере.

Кроме того, президенты обменялись мнениями о мерах борьбы с коронавирусом. Путин поблагодарил Трампа за поставку аппаратов ИВЛ и поздравил с запуском ракеты Crew Dragon компании SpaceX.

Как писал NEWS.ru, политики, обсудив нефтяной рынок и соглашение ОПЕК+, констатировали, что оно ведет к восстановлению спроса и стабилизации цен.