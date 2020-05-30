Трамп и Меркель поспорили о «Северном потоке — 2»

https://static.news.ru/photo/fa31d06c-a235-11ea-8482-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель и Дональд Трамп Фото: AP/ТАСС

Стало известно о споре президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель из-за «Северного потока — 2». Стороны обменялись кардинально противоположными мнениями в ходе телефонного разговора.

В ходе телефонного звонка на этой неделе между лидерами были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод «Северный поток — 2» между Россией и Германией и отношения с Китаем, — сообщил источник Politico в американской администрации.

В правительстве Германии эту информацию комментировать отказались. Также от официальных комментариев воздержался Белый дом.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Как писал NEWS.ru, если корабли «Академик Черский» и «Фортуна» в ближайшее время приступят к работе, то газопровод может быть закончен уже осенью. Согласно данным компании Nord Stream 2 AG — оператора проекта «Северный поток — 2», трубы для строительства газопровода уже находятся в терминале.