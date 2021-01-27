Толстой потребовал оградить Россию от «хамства» украинской делегации в ПАСЕ

https://static.news.ru/photo/256cdce0-60cc-11eb-9d74-fa163e074e61_660.jpg Пётр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы и заместитель председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой попросил оградить российских парламентариев от «хамства» украинских коллег и заявил, что используемые ими выражения нельзя употреблять в зале ПАСЕ.

Ассамблея 27 января обсуждает ситуацию вокруг якобы отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Во время дебатов член украинской делегации Алексей Гончаренко на французском языке сделал несколько заявлений о Навальном, который якобы «был незаконно арестован». Он добавил, что российский лидер Владимир Путин «возвращает РФ во времена сталинизма». После этого делегат перешёл на русский язык и сказал, что детей на несогласованных акциях 23 января «бил Путин», а Россию «превратили в пугало для всего мира».

Госпожа председатель, мы в этом зале обсуждаем доклад на достаточно серьёзную тему. Попрошу вас оградить нас, нашу делегацию от хамства украинских коллег. Недопустимо в этом зале применять такие выражения, которые использовал господин Гончаренко. Считаю, что это вполне во власти председателя, — цитирует РИА Новости парламентария.

Ранее Пётр Толстой заявил, что Навальный не является политическим заключённым в России, каким его представляют на Западе и каким он хочется казаться. Во время обсуждения в ПАСЕ ситуации с Навальным Толстой напомнил, что у блогера была непогашенная судимость. Кроме того, он не выполнил требования условного наказания, поэтому и был арестован.

По его словам, Россия предприняла немало усилий, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего с Навальным в самолёте. Вице-спикер Госдумы добавил, что некоторые депутаты Парламентской ассамблеи находятся во власти мифов в вопросе случившегося с Алексеем Навальным.

В 2014 году российский суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными по делу «Ив Роше», несмотря на позицию потерпевших, которые заявили об отсутствии какого-либо ущерба. В 2017 году ЕСПЧ признал, что дело было рассмотрено с нарушением права на справедливый суд, а приговор является необоснованным и произвольным. Россия выплатила братьям Навальным компенсацию в размере €75 тысяч.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 января во многих городах России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах, писал NEWS.ru.