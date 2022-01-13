Так сколько должен получать депутат Госдумы?

Депутат Госдумы нового созыва Михаил Делягин , известный как активная «говорящая голова» в сфере экономики, решил освежить старую инициативу своей нынешней фракции «Справедливая Россия — За правду». Дело в том, что уже лет пять, как справедливороссы ставят вопрос о несправедливости (простите за невольный каламбур) нынешних больших депутатских зарплат в стране, где доход и в пятьсот долларов считается очень достойным. Вот и Делягин смело заявил, что оклад жалованья народных избранников, если они подлинно народные, не должен превышать средней зарплаты по стране.

Понятно, что такие заявления всегда вызывают живой резонанс. Особенно на фоне невысокого рейтинга доверия к самому российскому парламенту. Поэтому время от времени подобные инициативы можно и политически целесообразно вбрасывать в национальную информационную повестку, полностью отдавая себе отчёт в том, что они будут коллегами заклеймены как дешевый популизм и никаких последствий иметь не будут. Примерно как и призыв самого партийного лидера Сергея Миронова установить регулярные дополнительные выплаты для пенсионеров. Как говорят в таких случаях, главное — прокукарекать, а там хоть и не рассветай.

Сергей Миронов Сергей Булкин/NEWS.ru

Надо сказать, что зарплаты разного рода начальников и политиков всегда были в центре пропагандистских игр ещё советской власти. Сам вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов-Ленин отмечал в своих статьях, что зарплата министра не должна превышать средней зарплаты квалифицированного рабочего. Вот только очень быстро помимо немалых зарплат начальники новой большевистской России создали свою теневую структуру потребления, начиная со «столовых лечебного питания», фактически распределителей с очень твёрдыми ценами.

И хоть для начальников официально и был введён так называемый партмаксимум, ограничивающий величину зарплат так называемых ответственных работников, большинство из них негласно в качестве компенсации получали вошедшие в фольклор «синие конверты» фактически со второй зарплатой. Так что, как мы видим, зарплатное пропагандистское манипулирование было важной частью и советской пропаганды самого справедливого общества.

И всё-таки не случайно после потрясений, пережитых Казахстаном, президент Касым-Жомарт Токаев заявил о замораживании зарплат министрам и депутатам на ближайшие пять лет. И это притом, что инфляция и в этой центральноазиатской стране набирает темп. Видимо, в ситуации со значительным социальным расслоением такая инициатива признана крайне своевременной. Конечно, в условиях кризиса даётся немало социальных обещаний. Но за судьбой такой инициативы в Казахстане явно будут особенно внимательно наблюдать.

Что касается наших депутатов, то даже из среды фракции КПРФ нередко раздавались голоса о том, что нынешняя депутатская зарплата почти в полмиллиона рублей отнюдь не велика и не чрезмерна для нормальной жизни в дорогой Москве. Притом что и такие суммы не отвадили некоторых народных избранников от прибыльного лоббизма с помощью депутатских запросов.

К тому же сейчас парламентарии наоборот требуют увеличить зарплаты своим помощникам. Так что и впредь Делягин со товарищи по фракции сможет сотрясать воздух своими заявлениями, будучи уверенным, что его кошелька ничего не коснётся.