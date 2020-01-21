На первый взгляд, открывающийся сегодня в Давосе экономический форум не несёт особых сенсаций и откровений. В последние годы считается хорошим тоном говорить о нём несколько снисходительно: мол, курорт стал местом развлечения богатых и влиятельных, превратившись в разновидность всё менее делового клуба. К тому же и тема России постепенно уходит на второй план. И ещё вообще неизвестно, в каком качестве там выступит с запланированным докладом Максим Орешкин. Вот только на этот раз значительно оживились наши олигархи. И даже «санкционный» Олег Дерипаска, который прошлый январь предпочёл провести на Байкале, также направился в Швейцарию. Так что же изменилось в тамошнем горном воздухе?

Существует серьёзное предположение, что на снежных трассах могут произойти конфиденциальные контакты между представителями российской политико-экономической элиты и штатовскими эмиссарами. Неизвестно, приедет ли в Давос глава США Дональд Трамп, которого демократы всё ещё напрягают угрозой импичмента. Но, скорее всего, там будет его ближайший советник и зять Джаред Кушнер, которого вездесущие оппоненты американского лидера уже обвиняли в подозрительных контактах с русскими. Так что серия обменов мнениями, а то и некоторые неофициальные соглашения вполне могут быть достигнуты. Причём речь, возможно, пойдёт как о «шкурных» интересах наших бизнесменов (Дерипаска уже обратился в американский суд), так и о зондировании куда более глобальных нюансов отношений двух держав.

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Понятно, что в Москве всё меньше говорят о повороте на Восток и всё отчётливее нащупывают новые формы сближения с Западом. Пока такой поворот резче проявляется в контактах с европейскими грандами — Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Более того, Кремль, понимая, что француз хотел бы перехватить у уходящей фрау титул главного и самого активного дипломата Старого Света, дозировано льёт воду на мельницу то того, то другого. Последняя Берлинская конференция по Ливии тому лишнее доказательство. А вот с США диалог возобновляется с куда большим трудом, учитывая внутриполитическую обстановку за океаном.

Между тем недаром в нынешней ситуации нашей межправительственной паузы пошли кулуарные разговоры о возможности назначения на пост вице-премьера, а то и министра иностранных дел Кирилла Дмитриева, шефа Фонда прямых инвестиций. Выпускника Гарварда, который имел карт-бланш не только на стимулирование различных контактов с американскими деловыми кругами, но и, как утверждают, на создание концепции всестороннего восстановления отношений с «западными партнёрами». Собственно, ни для кого уже не секрет, что и наша внутренняя политика разрабатывается в администрации главы страны с оглядкой на возможные результаты выборов американского лидера в грядущем ноябре. И второй мандат Трампа для нас куда предпочтительнее реванша демократов. Тем более, что в ходе второго срока штатовские президенты всегда более самостоятельные. А тем более — после провала попытки импичмента.

В этой связи любые контакты с американскими высокопоставленными эмиссарами крайне важны. Вот Давос и даёт, в принципе, такую дополнительную возможность.