Как мы уже отмечали, страна постепенно начинает возвращаться к нормальной жизни, и это означает, что начинается и возврат к текущим политическим делам. А одним из крупнейших среди них, после проведения общероссийского голосования, является избрание глав двадцати регионов 13 сентября, а также членов заксобраний и муниципальных депутатов и глав.

То, что Кремль начал подготовку к выборам стало очевидно после уже встреч (по видео) Владимира Путина с руководителями субъектов федерации — Татарстана, Рустамом Миннихановым, и Краснодарского края — Вениамином Кондратьевым. Обоим президент дал добро. Минниханову он сказал под камеру: «я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок». Кондратьеву практически тоже самое: «безусловно, вашу кандидатуру поддержу». Поскольку у нас в стране все прекрасно понимают, что значат эти слова, «зелёный свет» перед данными руководителями включен, и вряд ли у них могут быть какие-либо проблемы.

Не случайно началось всё с Татарстана и Краснодарского края — это крупнейшие и важнейшие регионы среди упомянутых двадцати. С ними может сравниться только Ростовская область, но, думается, очередь скоро и до неё дойдет. Её губернатор — Василий Голубев, вопросов в Кремле не вызывает.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Последний раз проколы на выборах губернаторов случались в 2018 году. Тогда, на волне недовольства пенсионной реформой, в четырёх субъектах «что-то пошло не так». А именно — те губернаторы, на которых сделал ставку Центр, оказались не в состоянии обеспечить себе минимально необходимый уровень поддержки. Неприязнь к власти дошла до того, что в Хабаровском крае и во Владимирской области во второй тур вышли кандидаты от ЛДПР, которые вообще не вели кампании, то ли «сливая» её, то ли боясь каких-либо проблем, но всё равно победили с оглушительным перевесом. Там же где выступали кандидаты от КПРФ, Кремль сразу своё поражение не признал, и почти пару месяцев мурыжил Валентина Коновалова, пытаясь всеми правдами и неправдами если не допустить, то, по крайней мере, оттянуть его триумф. В итоге дважды срывался второй тур выборов в Хакасии. В Приморье АП действовала успешнее, и приход к власти кандидата от КПРФ удалось предотвратить, поставив нового, более популярного и опытного руководителя.

Больше проколов Кремль не допускал. С позиций сегодняшнего дня кажется, что в кампанию 2018 года он намеренно позволил прийти к власти оппозиции, дабы выпустить пар народного недовольства. Реального ущерба от этого власть не получила. Все до единого оппозиционные губернаторы встроились в колесницу вертикали, и проблем не создают.

В этом году неожиданно появился коронавирус, ставший серьёзным вызовом. Прямо, конечно, он не связывается с действующей властью, но меры, ограничивающие свободу передвижения, приостановка экономической активности и многое другое не могут не порождать недовольства. И теперь губернаторам, идущим на выборы, придётся отвечать за то, как они действовали в этот чрезвычайный период.

Эта трудность не является роковой, напротив, кто-то из них, вполне вероятно, мог заработать себе дополнительные очки в результате либо удачной работы, либо удачного пиара. Однако вызов очевиден, планировавшаяся в начале года повестка дня сломана, и теперь предстоит срочно выстраивать другую, идти на выборы с программой антикризисных мер.

Эта неопределённость не может не вызывать опасений. Поэтому подкрепление губернаторов благословением из Кремля — совсем не лишняя предосторожность. Характерна сама позиция глав регионов, Кондратьев сказал: «жители края, избрав меня губернатором, поддержали ваше назначение. Поэтому я хотел бы сегодня вынести вопрос о возможности мне избираться на новый пятилетний срок губернатором Краснодарского края на ваше решение». Путин даже поперхнулся от такого откровенного лизоблюдства и пренебрежения жителями края, и поправил не в меру угодливого губернатора: «я думаю, что решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними окончательное, конечное слово, решающее слово».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Никакая конституция не обуславливает необходимости испрашивать у президента разрешения баллотироваться. Но Кондратьев — человек системный, и понимает, что есть формальное право, а есть неформальные сложившиеся практики. Так что пусть его Путин аккуратно и поправил, но всё равно, лишний раз в его послушании и управляемости убедился.

Но этот же пример даёт намёк на то, что любая несанкционированная активность поощряться не будет. Поэтому можно предположить, что с учётом опыта 2018 года все реальные кандидаты от оппозиции будут отсекаться через муниципальный фильтр. Из восемнадцати регионов, где голосование будет прямым (ещё в двух избирают заксобрания), пока что нигде не просматривается возможность поражения кандидата власти. В девяти субъектах главы в статусе исполняющих обязанности, то есть сравнительно недавно назначены, и не тянут за собой негативного шлейфа, а других девяти — проверенные кадры, которых не стали заменять в виду уверенности в них.

Разумеется, это не гарантирует беспроблемного голосования. Но если у оппозиции вообще не будет относительно сильных кандидатов — как в Иркутской области, где, судя по утечкам, настроены не допускать ни под каким предлогом бывшего губернатора Сергея Левченко, то у населения и не будет никакого стимула не поддерживать действующую власть. Пока, за три месяца с лишним, можно осторожно предположить, что губернаторская кампания-2020 должна пройти для Кремля успешно — при условии, что его выдвиженцы не будут допускать грубых ошибок.