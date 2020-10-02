США ввели санкции против восьми официальных лиц Белоруссии

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США ввели санкции против восьми белорусских чиновников, в том числе ряда силовиков. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

Под американские санкции попали секретарь Центризбиркома Белоруссии Елена Дмухайло, зампред ЦИК Вадим Ипатов, глава МВД Юрий Караев и его заместитель — командующий внутренними войсками Юрий Назаренко. Также в списке значатся два замминистра внутренних дел: Хазалбек Атабеков и Александр Барсуков, глава минского ОМОНа Дмитрий Балаба и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, говорится на сайте американского Минфина.

Как писал NEWS.ru, ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии, они коснутся около 40 чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека». Решение о вводе санкций стало возможно благодаря изменению позиции властей Кипра, в обмен участники саммита согласились принять в отношении Турции жёсткую резолюцию с угрозами санкций, на которых настаивали кипрские власти.

Выборы главы государства прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста, а белорусские силовики в течение нескольких дней жёстко разгоняли протестующих.