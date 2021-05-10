США создают для разных стран индивидуальные программы работ по биооружию

https://static.news.ru/photo/9c038a90-a900-11ea-afed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, создают США для многих стран мира. После этого они навязывают их выполнение через различные совместные программы. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения, — сказал Аверьянов.

По его словам, данная деятельность реализуется через жёсткое навязывание программ «Глобальное партнёрство по нераспространению оружия массового уничтожения» и двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию «Коммерсант» сообщил, что в настоящее время в мире, особенно у границ РФ и Китая, активно создаются новые биолаборатории под контролем США. По мнению Патрушева, есть мнение полагать, что в этих лабораториях создаётся биологическое оружие.