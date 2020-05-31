США заподозрили в попытке «подкупить» Россию для противостояния с Китаем

https://static.news.ru/photo/fd5eb480-a3f2-11ea-9530-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Власти Соединённых Штатов Америки, приглашая Россию на саммит «Большой семёрки» — G7, могут начать скрытно «подкупать» Кремль, требуя взамен поддержать Белый дом в торговой войне против Китая. Остальные участники переговоров (Индия, Австралия, Южная Корея) выбраны Вашингтоном также не случайно — они являются ведущими странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), считает президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Он заявил, что глава США Дональд Трамп «играет с огнём», предлагая Москве принять участие в саммите. После выборов президента в 2016-м некоторые американцы протестовали в шапках-ушанках и с флагами РФ, намекая на вмешательство России в ход голосования, пишет РИА Новости.

При этом частая смена курсов с Западного на Восточный и обратно может подорвать репутацию Москвы как надёжного партнёра в целом ряде регионов, включая Африку, Азию и Латинскую Америку, которые являются приоритетными для российской внешней политики и внешней торговли, — добавил эксперт.

Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает проведение саммита «Большой семёрки» с июня на сентябрь 2020 года и планирует пригласить на него представителей ещё четырёх стран, включая РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, отказ канцлера Германии Ангелы Меркель принимать участие в очном саммите G7 в Госдуме назвали продиктованным политическими соображениями. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.