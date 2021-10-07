Советник Зеленского назвал очередной способ «вернуть» Крым

Внештатный советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович назвал способ вернуть контроль над Крымом. Это можно сделать военным путём, считает политик, его мнение приводит издание Politeka.

Возвращение Крыма, заявил советник украинского президента, возможно в случае «крупной региональной войны» в будущем. По словам Арестовича, Крым — «неприятная история», так как там «слишком тонкий перешеек» и из-за этого будет сложно осуществить наступление.

Поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путём Крым. Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот всё завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы, — заявил соратник Зеленского.

Арестович при этом уверен, что украинские ВС «даже вот этим составом» смогут «вынести российскую группировку» в Крыму. Но пока что, оговорился политик, Украина придерживается политико-дипломатического варианта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокацией решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представить Крым как часть Украины во время презентации логотипа Евро-2024.