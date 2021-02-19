Советник Путина прокомментировал возвращение США в соглашение по климату

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Возвращение США в Парижское соглашение по климату говорит о том, что климатическая повестка в мире активизировалась и скоро начнётся "гонка" по целям сокращения выбросов. Так считает советник президента РФ.

Соединённые Штаты сообщили о возвращение в Парижское соглашение по климату в первый день Джо Байдена на посту президента страны - 20 января. Вашингтон вышел из договора при администрации экс-президента Дональда Трампа.

С 19 февраля США официально вновь стали членами Парижского соглашения — спустя 30 суток после подписания документа. Теперь, как пообещали в Госдепе, представители Вашингтона будут активно поднимать климатические вопросы на всех двусторонних и многосторонних встречах и форумах.

В конце 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров различных стран объявить чрезвычайное положение по климату. Он заявил, что страны, подписавшие Парижское соглашение по климату, не исполняют взятые на себя обязательства по охране окружающей среды. Гутерриш отметил, что концентрация диоксида углерода выросла до максимальных за всю историю значений, а средняя температура на Земле выросла на 1,2 градуса по сравнению с показателями до промышленной революции, сообщал NEWS.ru.