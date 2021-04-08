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Соловьёв допустил исчезновение «нацистской и антироссийской Украины»

14:41, 08 апреля 2021 23
Владимир Соловьёв Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Если Украина «дёрнется» в Донбассе, то российские войска окажутся на западных рубежах СССР, и неизвестно, на что решаться пойти США и Европа, чтобы РФ отвела свою армию, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в беседе с NEWS.ru. По его словам, в случае военного конфликта соседнее государство может сохранить всю территорию, однако окажется переформатированным — «больше не будет нацисткой, антироссийской Украины». Он отметил, что для принуждения «агрессора» к миру Кремль способен нанести удар по военным объектам по всей территории Украины, используя накопленный опыт, например, в Сирии.

Украина в НАТО — ну, это противоречит жизненным национальным интересам Российской Федерации. Понятно, что для России это вопрос серьёзнейший. Украина в НАТО в каком составе войдёт? Это же они должны делать в результате голосования, по крайней мере так им обещал человек, притворяющийся их президентом по фамилии Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. — NEWS.ru). А там нет никакого единения и общества, на что намекает генерал СБУ [Василий Вовк], — добавил Соловьёв.

Вовк не исключил потерю Украиной ряда областей из-за вмешательства НАТО в конфликт на юго-востоке страны. Силовик считает, что Альянс вряд ли станет воевать на стороне Киева. Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Он отметил, что подобный шаг станет гибельным для самой Украины, но неясно, готов ли будет Киев, понимая это, всё же отдать соответствующий приказ, писал NEWS.ru.

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