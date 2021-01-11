СМИ заявили, что Запад проигрывает России борьбу за Украину

https://static.news.ru/photo/6a147952-544c-11eb-8eb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Западные СМИ нашли своё объяснение тому, почему на Украине возрождаются пророссийские партии. Журналист The National Interest назвал причины, почему Запад проигрывает России борьбу за Киев.

Пророссийская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» на данный момент является самым популярным политическим объединением на Украине, считает автор. И это обусловлено практикой внешнего управления, ростом влияния западных советников и недальновидной политикой местных государственных деятелей, включая и самого президента Зеленского.

Политическая неопытность президента в сочетании с подчинением западным интересам стали следствием того, что в стране произошли такие потрясения, которых не было со времён оранжевой революции 2004 года. Продолжение начатого ещё Порошенко курса украинизации населения оттолкнуло от Зеленского русскоязычное население юга и востока страны, которое и привело его к власти, уверен автор. Люди голосовали за Зеленского потому, что он обещал покончить с попыткой Порошенко навязать стране культуру, язык и историю Западной Украины.

И теперь утрата Киевом суверенитета и переуступка его Западу станет самой актуальной темой 2021 года, уверен западный журналист. Запад всё чаще диктует Киеву принятие важных решений вплоть до того, покупать ли российскую вакцину от коронавируса или китайское оборудование Huawei.

Это, по мнению автора статьи, вызывает возмущение «даже на самом высоком уровне власти». Но стоило заместителю руководителя президентской администрации Олегу Татарову раскритиковать «внешнее управление», как он тут же угодил под обвинение и временное отстранение от должности.

США уже должны признать провальность своей политики на Украине, считает журналист. Эта политика явно будет считаться тенденциозной, так как не учитывает многовековые исторические, культурные и религиозные связи значительной части населения Украины и России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отношения между Москвой и Киевом рано или поздно наладятся. Такое мнение высказал бывший председатель правительства Украины Николай Азаров.