Слуцкий провёл переговоры с главой иранского парламента

https://static.news.ru/photo/24b4ef3c-d3fe-11ea-af26-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий посетил Иран. Он стал первым российским депутатом, приехавшим в Исламскую Республику с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Тегеране. Слуцкий провёл переговоры с председателем меджлиса (иранский парламент) Багером Галибафом, недавно вступившим в должность. Представитель нижней палаты российского парламента также пообщался с главой комитета по вопросам национальной безопасности меджлиса Моджтабой Зоннуром.

Ранее NEWS.ru приводил комментарий Слуцкого по поводу реплики президента США Дональда Трампа о возможности переноса выборов в Соединённых Штатах. Глава комитета Госдумы по международным делам допустил, что американский лидер таким образом пытается установить благоприятный для себя электоральный фон.