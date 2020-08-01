Политика

Слуцкий провёл переговоры с главой иранского парламента

16:45, 01 августа 2020
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий посетил Иран. Он стал первым российским депутатом, приехавшим в Исламскую Республику с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Тегеране. Слуцкий провёл переговоры с председателем меджлиса (иранский парламент) Багером Галибафом, недавно вступившим в должность. Представитель нижней палаты российского парламента также пообщался с главой комитета по вопросам национальной безопасности меджлиса Моджтабой Зоннуром.

Ранее NEWS.ru приводил комментарий Слуцкого по поводу реплики президента США Дональда Трампа о возможности переноса выборов в Соединённых Штатах. Глава комитета Госдумы по международным делам допустил, что американский лидер таким образом пытается установить благоприятный для себя электоральный фон.

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