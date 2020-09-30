Слуцкий отреагировал на заявление Меркель по ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/3bd39810-0321-11eb-b4d1-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что европейские страны специально разыгрывают «антироссийский спектакль» с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, призывы канцлера ФРГ Ангелы Меркель прояснить произошедшее с блогером звучат цинично.

Западные страны как по нотам разыгрывают антироссийский спектакль с Навальным в главной роли. Это всё большая провокация, а вполне возможно, и постановка. Россия никогда не нарушала Конвенцию о запрете химоружия, соблюдала и соблюдает свои международные обязательства. Из этого стоит исходить нашим заокеанским критикам, — подчеркнул политик.

Он считает, что за ситуацией вокруг Навального стоят силы, которые на самом деле хотят повлиять на судьбу «Северного потока — 2».

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести открытое расследование произошедшего.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт объяснил, почему Навальный не повлияет на судьбу «Северного потока — 2».