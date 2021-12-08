Шушкевич выступил против единого государства России и Белоруссии

Белоруссия должна быть независима, а не бороться за дальневосточные проблемы России, заявил председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич изданию Lenta.ru. Он отметил, что Белоруссия находится в Европе и, по разработанной на XII созыве Верховного Совета концепции, страна должна «дружить» как с Западом, так и с Востоком.

То есть и с Европейским союзом, и с Россией, особенно с русской культурой — одной из величайших культур мира. Но нам нельзя забывать, что у нас есть и своя, белорусская культура, которая ещё с 1794 года подвергалась ограничениям и запретам — именно в Российской империи, — рассказал Шушкевич.

Он также объяснил своё видение политического развития: нужно следовать американскому принципу, по которому президент и другие высокопоставленные лица не должны находиться в должности больше двух сроков.

Дмитрий Медведев, будучи президентом России, как-то сказал, что если человек слишком долго руководит, он становится опасным для общества. Почему-то эту цитату не воспроизводят сейчас. Так вот, я считаю, что этим опасным для общества человеком стал Лукашенко, — заявил Шушкевич.

Ранее Станислав Шушкевич заявил, что первый президент СССР Михаил Горбачёв повёл себя как преступник после трагедии на Чернобыльской АЭС. Он отметил, что после этого отношения с ним испортились.