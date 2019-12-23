Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вашингтон после выхода из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) планирует разместить новые ударные средства в Европе и на Востоке.
Проведённые Пентагоном в августе и декабре испытания ракет средней дальности подтверждают факт разработки США ракетных систем, запрещённых договором о РСМД в период его действия, — подчеркнул министр на заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, следующим шагом станет развёртывание ракет на Востоке, а также в европейских странах,
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин, говоря о вооружении, отметил, что доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%.
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