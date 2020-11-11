Шаскольского назначат главой ФАС

https://static.news.ru/photo/526a7db2-2402-11eb-bf4d-fa163e074e61_660.jpg Максим Шаскольский Фото: Водоканал Санкт-Петербурга/Facebook

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский будет назначен главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС). На этом посту он сменит Игоря Артемьева, руководившего ведомством 16 лет.

О назначении Максима Шаскольского руководителем Федеральной антимонопольный службы сообщил РИА Новости информированный источник, ссылаясь на документ правительства, датированный 11 ноября.

Как писал NEWS.ru, заместитель губернатора Санкт-Петербурга Максим Шаскольский ушёл со своего поста. Временно исполнять обязанности вице-губернатора по вопросам энергетики и тарифного регулирования, которые курировал Шаскольский, будет замгубернатора Максим Соколов.

Отставка оппозиционного главы ФАС Игоря Артемьева, скорее всего, не приведёт к его уходу из властной вертикали. Ходили разговоры, что он может вернуться в родной город, например, в качестве главы петербургского правительства, полновластного первого зама губернатора. С другой стороны, источник РИА Новости предположил, что он может занять должность помощника действующего премьера.