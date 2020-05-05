Сенатор Морозов назвал Путина источником вдохновения для американских СМИ

https://static.news.ru/photo/54db361c-8ed0-11ea-a60b-fa163e074e61_660.jpg Олег Морозов Фото: kpfu.ru

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов считает, что СМИ США получают награды и поддержку из бюджета страны только благодаря статьям о России и её президенте Владимире Путине. Так он прокомментировал присуждение Пулитцеровской премии изданию The New York Times.

Если бы не Путин и не Россия, где бы они черпали вдохновение для своих публикаций? — цитирует сенатора РИА Новости.

Морозов добавил, что антироссийские статьи в американских изданиях являются частью мощной пропаганды, которую власти США ведут в том числе за счёт налогоплательщиков. По его словам, Вашингтон не скупится на финансирование информационной войны против РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что The New York Times получила престижную премию за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни». Коллега Морозова Алексей Пушков предположил, что самой «рисковой» для репутации газеты была статья о ночи Трампа с проститутками в московской гостинице «Националь».