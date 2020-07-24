По имеющимся сведениям, находившийся в США Валентин Юмашев, супруг Татьяны Ельциной, бывший глава президентской администрации и один из ключевых деятелей 1990-х годов, вёл переговоры с рядом влиятельных американских лиц в интересах некоего олигарха, связанного с кланом Ельциных.

Логично предположить, что просьба исходила, скорее всего, от Олега Дерипаски, олигарха девяностых, которого также рассматривают в качестве члена постельцинского клана, несмотря на его громкий развод с Полиной Юмашевой и последовавшую жёсткую критику со стороны Татьяны Ельциной-Юмашевой. Ведь у него, пожалуй, самые большие проблемы за океаном. Юмашев же — автор политической стратегии позднего Ельцина, медиатор разных соперничавших олигархических групп. Политик, которого считают одним из инициаторов выдвижения Владимира Путина в преемники. Нынешний внештатный советник президента.

Его отмеченная активность, несмотря на разговоры о якобы тяжёлой онкологии, которую он постоянно лечит как раз за океаном, весьма показательна на фоне общей активизации Семьи. То возникает фигура Александра Волошина, который начинает выходить из тени и раздавать интервью. Его активизация, включая внедрение в «Яндекс», даже даёт повод аналитикам начинать подыскивать ему надлежащее место в публичной политике, хотя сам Стальевич всегда отличался предельной непубличностью. Чего стоило его неудачное выступление в Совфеде с требованием отставки генпрокурора Юрия Скуратова. Но теперь его даже сватают в воссоздатели влиятельной либеральной партии, которая смогла бы примирить олигархов девяностых и нулевых. Весьма примечательно, что и сейчас в Москве офисы Юмашева и Волошина находятся фактически рядом.

Не так давно засветилась и матриарх клана — Наина Ельцина, которая между делом заявила, что сама своего мужа пьяным никогда не видела. А заодно восславила те времена как период свободы и надежды. Словом, клан потихонечку начинает реабилитацию грозовых девяностых, от которых обычно нынешняя власть открещивается, подтверждая собственные достижения. Но поскольку времена ныне наступили для нынешнего правящего режима непростые, логично видеть оживление и теней прошлого века, которые в нынешних трудностях видят свой шанс вернуться на авансцену. В конце концов, многие сейчас тёплым словом поминают и времена дорогого Леонида Ильича, что уж говорить об эпохе Бориса Ельцина, которая для немалого числа людей стала звёздным часом.

Олег Дерипаска World Economic Forum/flickr.com

И, видимо, неспроста тот же Олег Дерипаска, владеющий четвертью акций «Норникеля», во всеуслышание требует после известной катастрофы с утечкой топлива, залившего тундру, сменить руководство компании. Видимо, люди той эпохи чувствуют какие-то перемены в самой атмосфере. И даже готовы их ускорить. Тот же Дерипаска уже предлагает включить печатный станок и отправить в отставку главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Впрочем, не так давно и Валентин Юмашев в пространном интервью через исторические параллели дал оценку нынешнему состоянию дел. По его словам, Ельцин после отставки Евгения Примакова выбирал между Сергеем Степашиным, Николаем Аксёненко и Владимиром Путиным. Однако последующий выбор в пользу последнего был, по мнению Юмашева, в тот момент абсолютно оправданным. Правда, обращает на себя акцент на обороте «в тот момент».

Юмашев остановился и на фигуре нынешнего первого заместителя кремлёвской администрации Сергея Киреенко, которого Ельцин видел только в качестве технического премьера, заполняющего политическую паузу. Но и в мыслях у президента, дескать, не было выдвигать его в преемники.

Ясно, что такое откровение вряд ли прибавит ключевому чиновнику авторитета, учитывая, как принято говорить, нарастающее соперничество «кремлёвских башен», разных групп влияния с разными взглядами на дальнейшее развитие страны. Такие откровения и общая активизация клана уже некоторыми аналитиками воспринимаются в качестве заявки остатков Семьи на участие в постоянно обсуждаемом «транзите».

И нынешние события, такие как неутихающие выступления в Хабаровске, их только распаляют.