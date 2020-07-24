По имеющимся сведениям, находившийся в США Валентин Юмашев, супруг Татьяны Ельциной, бывший глава президентской администрации и один из ключевых деятелей 1990-х годов, вёл переговоры с рядом влиятельных американских лиц в интересах некоего олигарха, связанного с кланом Ельциных.
Логично предположить, что просьба исходила, скорее всего, от Олега Дерипаски, олигарха девяностых, которого также рассматривают в качестве члена постельцинского клана, несмотря на его громкий развод с Полиной Юмашевой и последовавшую жёсткую критику со стороны Татьяны Ельциной-Юмашевой. Ведь у него, пожалуй, самые большие проблемы за океаном. Юмашев же — автор политической стратегии позднего Ельцина, медиатор разных соперничавших олигархических групп. Политик, которого считают одним из инициаторов выдвижения Владимира Путина в преемники. Нынешний внештатный советник президента.
Его отмеченная активность, несмотря на разговоры о якобы тяжёлой онкологии, которую он постоянно лечит как раз за океаном, весьма показательна на фоне общей активизации Семьи. То возникает фигура Александра Волошина, который начинает выходить из тени и раздавать интервью. Его активизация, включая внедрение в «Яндекс», даже даёт повод аналитикам начинать подыскивать ему надлежащее место в публичной политике, хотя сам Стальевич всегда отличался предельной непубличностью. Чего стоило его неудачное выступление в Совфеде с требованием отставки генпрокурора Юрия Скуратова. Но теперь его даже сватают в воссоздатели влиятельной либеральной партии, которая смогла бы примирить олигархов девяностых и нулевых. Весьма примечательно, что и сейчас в Москве офисы Юмашева и Волошина находятся фактически рядом.
Не так давно засветилась и матриарх клана — Наина Ельцина, которая между делом заявила, что сама своего мужа пьяным никогда не видела. А заодно восславила те времена как период свободы и надежды. Словом, клан потихонечку начинает реабилитацию грозовых девяностых, от которых обычно нынешняя власть открещивается, подтверждая собственные достижения. Но поскольку времена ныне наступили для нынешнего правящего режима непростые, логично видеть оживление и теней прошлого века, которые в нынешних трудностях видят свой шанс вернуться на авансцену. В конце концов, многие сейчас тёплым словом поминают и времена дорогого Леонида Ильича, что уж говорить об эпохе Бориса Ельцина, которая для немалого числа людей стала звёздным часом.
И, видимо, неспроста тот же Олег Дерипаска, владеющий четвертью акций «Норникеля», во всеуслышание требует после известной катастрофы с утечкой топлива, залившего тундру, сменить руководство компании. Видимо, люди той эпохи чувствуют какие-то перемены в самой атмосфере. И даже готовы их ускорить. Тот же Дерипаска уже предлагает включить печатный станок и отправить в отставку главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Впрочем, не так давно и Валентин Юмашев в пространном интервью через исторические параллели дал оценку нынешнему состоянию дел. По его словам, Ельцин после отставки Евгения Примакова выбирал между Сергеем Степашиным, Николаем Аксёненко и Владимиром Путиным. Однако последующий выбор в пользу последнего был, по мнению Юмашева, в тот момент абсолютно оправданным. Правда, обращает на себя акцент на обороте «в тот момент».
Юмашев остановился и на фигуре нынешнего первого заместителя кремлёвской администрации Сергея Киреенко, которого Ельцин видел только в качестве технического премьера, заполняющего политическую паузу. Но и в мыслях у президента, дескать, не было выдвигать его в преемники.
Ясно, что такое откровение вряд ли прибавит ключевому чиновнику авторитета, учитывая, как принято говорить, нарастающее соперничество «кремлёвских башен», разных групп влияния с разными взглядами на дальнейшее развитие страны. Такие откровения и общая активизация клана уже некоторыми аналитиками воспринимаются в качестве заявки остатков Семьи на участие в постоянно обсуждаемом «транзите».
И нынешние события, такие как неутихающие выступления в Хабаровске, их только распаляют.
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