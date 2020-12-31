Секретные маршруты первых лиц России передавали через WhatsApp

https://static.news.ru/photo/16762d56-4b71-11eb-a148-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Bulling via imago-images.de/Global Look press

Высокопоставленный работник Центра специального назначения по обеспечению безопасности, входящего структуру МВД РФ, на протяжении трёх лет собирал секретные данные о маршрутах первых лиц страны через чаты в мессенджере WhatsApp.

В задачи центра входит профилактика и контроль безопасности на дорогах и крупных международных мероприятиях, а также сопровождение первых лиц государства. Среди объектов, которые сопровождает спецбатальон, — президент, председатель правительства, спикер и руководство Совета Федерации, ФСБ и лидеры иностранных государств.

Как пишет BBC, в 2016 году должность руководителя центра занял полковник полиции Анатолий Макаренков. По словам бывшего сотрудника ведомства — старшего инспектора майора Василия Ветитнёва и одного из отставных офицеров, служивших в спецбатальоне, Макаренков приказал командирам всех восьми взводов специального батальона собирать секретные данные о передвижениях первых лиц страны. Полковник требовал создать чат в месcенджере WhatsApp и передавать туда информацию из кодовой таблицы о своём местонахождении и передвижении объектов госохраны.

Ветитнёв пожаловался на это генпрокурору Игорю Краснову в ноябре. Выяснилось, что его и других сотрудников батальона вынуждали передавать данные, в том числе под угрозой лишения ежегодных премий в размере 100 тыс. рублей. Недовольство этим выражали многие сотрудники, однако Макаренко жалобы игнорировал. К таким сотрудникам применяли давление.

Ветитнёва отстранили от работы, а через два месяца его уволили якобы из-за нарушений при работе с секретными сведениями. Майор судится в Мосгорсуде с МВД, потому что считает приказ об увольнении незаконным, а само снятие с должности связывает с явным недовольством приказом о передаче данных о кортежах через WhatsApp.

В конце ноября 2020 года следствие предъявило представителю авиакомпании «Аэрофлот» в Лондоне Дмитрию Федоткину обвинение в госизмене. По словам источника в правоохранительных органах, обвинение предъявили следователи ФСБ.

Федоткин был арестован по решению Лефортовского суда Москвы до 10 января по делу о госизмене. Все материалы дела засекречены. Известно, что его подозревают в передаче секретных данных об общественно-политической ситуации в России разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей, писал NEWS.ru.