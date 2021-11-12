Сатановский предсказал воссоединение стран бывшего СССР

Страны бывшего СССР «всё равно когда-нибудь воссоединятся», несмотря на то что это невыгодно европейским и американским политикам, заявил политолог Евгений Сатановский. Поэтому Западу не стоит «морочить голову» России, заявил он «ПолитЭксперту».

Да, можно разойтись на какое-то время, но страна, которая ещё 30 лет назад была единой, когда-нибудь всё равно соединится... Это не нужно никому в мире — слишком мощная получится страна — поди с ней потом разберись. Но это будет, рано или поздно, — предсказал Сатановский.

По его мнению, политики Европы и США не имеют никакого отношения к этим государствам, даже на фоне развития конфликтов между странами бывшего СССР с Россией. Сатановский назвал такие конфликты «семейным делом» и добавил, что не понимает, почему Запад «морочит голову» Москве.

Ранее Сатановский предложил американскому президенту Джо Байдену молиться за здравие Владимира Путина, так как он максимально сдержанно реагирует на политику Соединённых Штатов.