Сатановский предсказал воссоединение стран бывшего СССР
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:40, 12 ноября 2021
Евгений СатановскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Страны бывшего СССР «всё равно когда-нибудь воссоединятся», несмотря на то что это невыгодно европейским и американским политикам, заявил политолог Евгений Сатановский. Поэтому Западу не стоит «морочить голову» России, заявил он «ПолитЭксперту».
Да, можно разойтись на какое-то время, но страна, которая ещё 30 лет назад была единой, когда-нибудь всё равно соединится... Это не нужно никому в мире — слишком мощная получится страна — поди с ней потом разберись. Но это будет, рано или поздно, — предсказал Сатановский.
По его мнению, политики Европы и США не имеют никакого отношения к этим государствам, даже на фоне развития конфликтов между странами бывшего СССР с Россией. Сатановский назвал такие конфликты «семейным делом» и добавил, что не понимает, почему Запад «морочит голову» Москве.
Ранее Сатановский предложил американскому президенту Джо Байдену молиться за здравие Владимира Путина, так как он максимально сдержанно реагирует на политику Соединённых Штатов.