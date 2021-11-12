16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Сатановский предсказал воссоединение стран бывшего СССР

15:40, 12 ноября 2021
Сатановский предсказал воссоединение стран бывшего СССР Евгений Сатановский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Страны бывшего СССР «всё равно когда-нибудь воссоединятся», несмотря на то что это невыгодно европейским и американским политикам, заявил политолог Евгений Сатановский. Поэтому Западу не стоит «морочить голову» России, заявил он «ПолитЭксперту».

Да, можно разойтись на какое-то время, но страна, которая ещё 30 лет назад была единой, когда-нибудь всё равно соединится... Это не нужно никому в мире — слишком мощная получится страна — поди с ней потом разберись. Но это будет, рано или поздно, — предсказал Сатановский.

По его мнению, политики Европы и США не имеют никакого отношения к этим государствам, даже на фоне развития конфликтов между странами бывшего СССР с Россией. Сатановский назвал такие конфликты «семейным делом» и добавил, что не понимает, почему Запад «морочит голову» Москве.

Ранее Сатановский предложил американскому президенту Джо Байдену молиться за здравие Владимира Путина, так как он максимально сдержанно реагирует на политику Соединённых Штатов.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео