Лидеру США Джо Байдену следует молиться за здравие Владимира Путина, так как он максимально сдержанно реагирует на политику Соединённых Штатов. Такого мнения придерживается востоковед и политолог Евгений Сатановский, передаёт «ПолитЭксперт».

Байдену и его администрации молиться надо о крепком здравии и максимально долгом пребывании во власти действующего российского президента вместо того, чтобы пытаться его сбросить. Вряд ли кто-нибудь, кроме Путина, проявил бы к ним и к Западу в целом такую сдержанность. Их же, как показывает практика, глушить надо почём зря... Такой язык они хорошо понимают, — высказался Сатановский.

Он указал на ошибки принципа «Америка на первом месте», отметив, что «напористый протекционизм и наплевательское отношение к союзникам на самом деле «делают Америку последней». По его мнению, из-за политики Дональда Трампа и администрации президента США множество людей изменили своё мнение о Штатах в худшую сторону.

Как глянешь, встретившись вживую, так вздрогнешь... очень уж тупы, агрессивны и хорошо вооружены, не стволами, так законами и санкциями, которыми глушат кого угодно по любому поводу и без, — заявил Сатановский.

Он похвалил Байдена за стремление уйти от принципа «Америка на первом месте», однако напомнил о «завихрениях» Барака Обамы и самого Байдена. В связи с этим востоковед напомнил о провальной миссии США в Афганистане и попытках остановить поставки российского газа в Европу.

Ранее помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидер США решил отказаться от установленного Трампом принципа «Америка на первом месте».