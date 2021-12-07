Сатановский объяснил, чем грозит НАТО политика «открытых дверей»

Политолог Евгений Сатановский заявил, что политика «открытых дверей» НАТО может привести к тому, что в Альянс вступят страны, без которых «Блок был бы толковее и сильнее». Он уточнил, что США относятся к другим странам как к туземцам, которым можно обещать что угодно, а в случае конфликта «покрошить в капусту», пишут «Народные Новости».

Сказанное представителем Госдепа является очередной глупостью, потому что в «открытые двери» может очень сильно надуть, нанести всякого мусора. Сегодня это и происходит, в том числе с НАТО. Туда уже принесло такие страны, без которых этот блок был куда толковее и сильнее... Когда всем открываешь калитку, мало ли что может произойти, — заявил Сатановский.

По его мнению, НАТО когда-то создавалось в качестве противовеса СССР, сейчас же блок действует по остаточному принципу. В качестве аргумента своей позиции он привёл оборонный союз AUKUS, который Штаты используют для борьбы с Китаем. С этой же целью был создан QUAD — «Четырёхсторонний диалог по безопасности», в который входит Япония, Индия, Австралия и США.

Однако, по мнению Сатановского, такие действия американцев не приведут к желаемому результату. Политолог напомнил, что Индия настроена на сотрудничество с Москвой как с ближайшим союзником Пекина.

Не случайно российский президент встречался с индийским коллегой вчера, а переговоры с американским президентом — сегодня. Таких случайностей не бывает. Все эти темы, они не для НАТО. Забавно, что часто говорится о защите кого-то от России, а на территориях соседних стран проводятся учения с отработкой стрельб и применению ядерных боеприпасов по территории РФ. Это эффектно говорит о том, какого рода «защитные» мероприятия НАТО собирается применять, — резюмировал он.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США не считают, что нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток. По его словам, Вашингтон проводит «политику открытых дверей», а у самого Альянса «должна быть такая опция».