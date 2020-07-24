Саркози назвал Путина человеком, который всегда держит слово

https://static.news.ru/photo/55d207a6-cdc5-11ea-b2c0-fa163e074e61_660.jpg Николя Саркози и Владимир Путин Фото: Zhang Yuwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Франции Николя Саркози, управлявший страной в 2007–2012 годы, в своих мемуарах назвал российского лидера Владимира Путина человеком слова, не любящим двойных стандартов. Книга его воспоминаний «Время бурь» была опубликована в Париже.

С ним легко говорить. Он внимательно слушает, чрезвычайно вежлив, доступен, симпатичен, склонен улыбаться. Он необычайно верен друзьям, а также своим убеждениям и может изменить позицию, если в чём-то убедился, — цитирует ТАСС отрывок из мемуаров Саркози, посвящённый Путину.

По его словам, завоевать доверие Путина очень трудно, но если оно достигнуто, российский президент «становится другим собеседником».

Он всегда держит данное им слово. Больше всего не любит двойных стандартов, особенно в общении с прессой, — подчеркнул Саркози.

Также он отметил, что с Путиным нельзя быть любезным с глазу на глаз, а затем заочно критиковать. Ещё для российского лидера, по его словам, значение имеют только дела, «которые он не забывает, будь то хорошие или плохие, в особенности, если считает, что его предали».

Саркози рассказал в мемуарах также о строительстве православного храма в центре Парижа на месте здания метеослужбы. Путин тогда его заверил, что пригласит лучших архитекторов, чтобы русский храм стал одним из самых прекрасных памятников города, и, по словам экс-президента Франции, справился с этой задачей великолепно.

Как писал NEWS.ru, Николя Саркози предстанет перед судом в октябре 2020 года по делу о коррупции. Кассационный суд Франции отклонил ходатайство экс-президента против дальнейшего рассмотрения дела. Николя Саркози станет первым бывшим президентом, которого будут судить по такому обвинению. Следствие полагает, что он пытался через своего адвоката Тьерри Эргоза получить секретную служебную информацию от бывшего генерального прокурора Кассационного суда Жильбера Азибера. Предполагается, что Николя Саркози пытался через них вернуть свои записи, которые конфисковали во время расследования нелегального финансирования его избирательной кампании.