Рябков назвал фейком контакты РФ с США по Украине на уровне глав МИД

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Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США взаимодействуют с Россией на разных уровнях по Украине, является дезинформацией. Об этом рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По словам высокопоставленного дипломата, Россия не вела и не планирует контакты с Вашингтоном по Украине на уровне глав МИД и Минобороны.

Я могу назвать это дезинформацией и введением в заблуждение как общественности, так и правительств стран, которые проявляют соответствующий интерес к данной теме, — заявил РИА Новости Рябков.

Он пояснил, что контакты, которые проводились с американскими представителями около 7–10 дней назад, были на других уровнях и по другим линиям. По словам замглавы МИД РФ, к этим контактам добавить нечего.

Ранее Рябков заявил, что Россия не намерена давать США дополнительные разъяснения по Украине. Вашингтон должен довольствоваться теми разъяснениями, что ему были даны ранее. Об этом он сказал, отвечая на очередной запрос США в связи с сообщениями о якобы провокациях со стороны РФ вблизи восточной границы Украины, писал NEWS.ru.