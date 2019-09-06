Гражданина России Руслана Гаджиева не привезли в пункт сбора лиц, планируемых для обмена между РФ и Украиной. Он был в списке, но Киев в последний момент вычеркнул его.
Гаджиева так не и доставили в пункт сбора, — сказал корреспонденту ТАСС его адвокат Валентин Рыбин.
Россиянин воевал на стороне ДНР в вооружённом конфликте в Донбассе. За это на Украине его приговорили к 15 годам лишения свободы.
Обмен заключёнными между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». В списки для выдачи Киеву были включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.
Автобусы с задержанными на Украине российскими гражданами уже прибыли в киевский аэропорт Борисполь, писал News.ru