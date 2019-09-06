https://static.news.ru/photo/2b675ce6-d14a-11e9-80dc-fa163e074e61_660.jpg Руслан Гаджиев Фото: Скриншот: Служба безпеки України / YouTube.com

Гражданина России Руслана Гаджиева не привезли в пункт сбора лиц, планируемых для обмена между РФ и Украиной. Он был в списке, но Киев в последний момент вычеркнул его.

Гаджиева так не и доставили в пункт сбора, — сказал корреспонденту ТАСС его адвокат Валентин Рыбин.

Россиянин воевал на стороне ДНР в вооружённом конфликте в Донбассе. За это на Украине его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной планируется провести по формуле «35 на 35». В списки для выдачи Киеву были включены 24 моряка и ещё 11 осуждённых, в числе которых режиссёр Олег Сенцов.

Автобусы с задержанными на Украине российскими гражданами уже прибыли в киевский аэропорт Борисполь, писал News.ru