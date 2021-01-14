Россия выходит из Договора по открытому небу

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Российская Федерация начала процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Об этом сообщили в МИД страны.

В ведомстве отметили, что США под надуманным предлогом вышли из ДОН. Тем самым был нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении соглашения, и нанесён серьёзный ущерб его действию. Кроме того, подорвана роль Договора по открытому небу как инструмента укрепления доверия и безопасности.

РФ выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям ДОН предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. Они не получили поддержки со стороны союзников Соединённых Штатов, — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Поэтому российская сторона начала внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу.

В конце 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что судьба ДОН находится под большим вопросом.

Между тем Джо Байден, одержавший победу на президентских выборах в США, в период избирательной кампании заявлял, что выход страны из ДОН усилит напряжённость между Западом и Россией, а также повысит опасность просчёта и конфликта. Такое решение Белого дома он называл недальновидным.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил 21 мая. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября, писал NEWS.ru.