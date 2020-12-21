Россия одобрила кредит Белоруссии на $1 млрд

https://static.news.ru/photo/43065866-43a4-11eb-9539-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ одобрило проект соглашения по предоставлению Белоруссии кредита в размере $1 млрд. Информация об этом указана на портале правовой информации.

Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИД России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита, — говорится в соглашении.

Средства будут выделены на погашение государственного долга республики. Деньги планируется перевести двумя траншами в 2020-м и 2021 году по $500 млн. Соглашение будет подписано, как только будет достигнута договорённость с белорусской стороной.

Дополнительные средства, выделенные Россией, будут необходимы властям республики для финансирования прогнозируемого дефицита консолидированного бюджета и обеспечения качественной медицинской помощи и сбалансированности бюджетной политики.

В октябре Евразийский фонд стабилизации и развития одобрил выделение Белоруссии кредит на $500 млн сроком до 10 лет.

О выделении кредита Белоруссии стало известно в конце августа. Тогда глава республики Александр Лукашенко заявил, что договорился с Россией о рефинансировании кредита на $1 млрд. 14 сентября президент Белоруссии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о выделении Минску кредита на $1,5 млрд, писал NEWS.ru.