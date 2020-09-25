Россия обвинила ОЗХО в предвзятости и ангажированности

https://static.news.ru/photo/a2d0eb18-ff56-11ea-9298-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятые техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия «подготовительные меры» и контакт с Берлином по Алексею Навальному обличают его предвзятость и ангажированность. Об этом сообщили в МИД России.

Весьма сомнительной в этой ситуации является роль технического секретариата ОЗХО. С момента получения гендиректором Ф. Ариасом 3 сентября информации германской стороны о предполагаемом «отравлении» А. Навального техсекретариат принял некие «подготовительные меры» в ожидании запроса ФРГ и находился в постоянном контакте с Берлином, — цитирует РИА Новости заявление российского внешнеполитического ведомства.

В МИД считают, что это обстоятельство открыто обличает предвзятость и ангажированность техсекретариата, который скрывал в контактах с постпредством России при ОЗХО сам факт своего активного взаимодействия с Берлином.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали слишком отлаженными действия властей Германии при оказании помощи отравленному политику Алексею Навальному. В ведомстве заявили, что ситуация может быть «постановкой». На такие мысли, по версии министерства, наводит несколько обстоятельств: оперативное заявление властей ФРГ о готовности забрать оппозиционера на лечение, присутствие представителей и машин Бундесвера при его перевозке и подключение к ситуации высшего военного и политического руководства страны. Там уверены, что перечисленные вопросы стали составляющими «плана по политизации этого инцидента», целью которого стало обвинение Москвы в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité. Туда он был отправлен самолётом санавиации 22 августа после двухдневного пребывания в омской больнице. Навального госпитализировали с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, который направлялся из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме. 7 сентября его вывели из искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких, а 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили, писал NEWS.ru.