Россия обсудила с США претензии о вмешательстве в выборы

Российские дипломаты обсудили с руководством США претензии о вмешательстве в российские выборы. В отношении Twitter и Google по этому вопросу в Госдепартаменте и Белом доме заняли отстранённую позицию. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передаёт РИА Новости.

Мы не только направили ноту, но в пятницу у меня были встречи в Белом доме на этот счёт, где мы привлекли внимание коллег о недопустимости такого плана действий в отношении российских выборов, — заявил Антонов.

Он отметил, что американцы пообещали расследовать факты вмешательства и запросили более подробные материалы.

В отношении Google и Twitter коллеги заняли отстранённую позицию: это информационные гиганты, которые имеют свою политику, и американские власти не могут повлиять на их политику, — добавил Антонов.

Ранее компания Google решила удалить из Google Play приложение «Навальный», так как российские власти угрожали завести уголовные дела на находящихся в России сотрудников компании. Представителям компании назвали конкретные имена работников, которые могут стать фигурантами уголовного дела.

Выборы в Госдуму стартовали 17 сентября. Россияне могут отдать свои голоса до 19 сентября включительно. Вместе с этим состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, будут избраны девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.