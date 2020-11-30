МИД РФ: Россия не намерена обсуждать с США статус Крыма

https://static.news.ru/photo/79e3d08e-3332-11eb-a9f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

России не о чем говорить с Соединёнными Штатами по теме принадлежности полуострова Крым или экономических санкций, политика введения которых неэффективна. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Позицию Москвы он озвучил в ходе выступления на сессии международного форума «Диалог Форт-Росс», мероприятие проходит в онлайн-формате.

Нужно плотнее работать над совершенствованием наших взаимоотношений. Особенно в том, что касается Крыма. Но тут обсуждать нечего: это вообще не проблема, всё уже давно решено. Мы не готовы размениваться, обмениваться с США санкциями, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Кремль не будет обмениваться санкциями с любым правительством США в будущем. Со стороны Москвы «этот вопрос решён, он закрыт».

При этом замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что возможности двусторонних договоров с США не исчерпаны. В нынешних обстоятельствах, по его словам, российская сторона считает важным оставлять каналы коммуникаций открытыми.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, который состоялся на фоне вооружённой смены власти на Украине. Соседняя республика, а также Соединённые Штаты и страны Европы смену юрисдикции полуострова не признали. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Ранее, как писал NEWS.ru, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец призвали Киев не ждать от США помощи в возвращении полуострова.