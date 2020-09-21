Российскую элиту «ставят на счётчик»

Финансовая разведка США (FinCen) через ряд «посредников» слила международному консорциуму журналистов-расследователей «Кентавр» ряд своих досье о сомнительных финансовых операциях. Контора эта играет роль не только регулятора и надсмотрщика, но и влиятельной геополитической силы, активно действующей в глобальном мире.

Для нас же важно, что среди акторов таких сделок фигурирует ряд видных российских политиков и бизнесменов, которых безоговорочно относят к действующей элите современной России. Причём вот что характерно: оглашённый «набор» поражает выверенным разнообразием. Тут и бизнесмен ещё ельцинского разлива Олег Дерипаска, и его старший политический партнёр Валентин Юмашев, который якобы недавно в Америке пытался решить проблемы своего бывшего зятя, и близкие к Владимиру Путину братья Ротенберги, не говоря уже о ставшем широко известным виолончелисте Сергее Ролдугине, якобы крёстном отце старшей дочери президента. Словно нашим согражданам дают понять, что под колпаком остаются финансовые дела всех категорий и поколений российских элитариев.

Олег Дерипаска Сергей Булкин/NEWS.ru

Но, как говорится, важно не то, что кого-то пытаются разоблачить, а то, что речь идёт, скорее, о демонстрации возможностей. Эдакий прозрачный намёк, что завтра в подобном списке могут оказаться и другие деятели при несоблюдении, возможно, ими неких договорённостей. Фактически давно ясно, что наши же элитарии, предпочитающие переводить в западные банки миллиарды (как тут не вспомнить Збигнева Бжезинского, уверенного, что по этой причине у нас нет национальной элиты), давно дали «американским партнёрам» крючок, на котором их могут сколь угодно долго подвешивать. Правда, положительным моментом для уже «оглашённых» может служить то предположение, что своих самых эффективных агентов влияния в среде наших политиков и нуворишей американцы засветили бы в последнюю очередь. И то по недоразумению. Так что появившиеся имена явно к штатовской горячей клиентеле не относятся.

Словом, американцы бьют в стиле хороших бильярдистов — рикошетом. Удар — по нашим деятелям, отскок — по европейским банкам, которые имели дело с россиянами, подпадающими под американские санкции и ограничения. А потому впредь должны быть более послушными, внимательными к заокеанским сигналам и менее жадными.

pmd/imageBROKER.com/Global Look Press

Удивительно, но нечто подобное совсем недавно мы могли наблюдать и в отношениях нашего отечества даже не с последней сверхдержавой, а со скромным островком Кипр, налоговым раем для многих наших деловых людей. Помните? Как только в Москве заговорили о необходимости денонсировать соглашение с островом об избежании двойного налогообложения, власти родины Афродиты обнародовали краткий список российских граждан — владельцев местных так называемых золотых паспортов, выдаваемых в обмен на миллионные инвестиции в кипрскую экономику. Список был действительно кратким и включал в себя в основном героев минувших дней. Но такая утечка выглядела намёком для тех, кто паспорт островной имеет, но лоббизма в кипрских интересах не проявляет.

Почему американцы оживились именно сейчас, догадаться не трудно. Предвыборная президентская кампания приближается к своему пику, и пришло время чем-то подтвердить традиционный тезис о русском вмешательстве в сокровенный выбор американского народа. А тут лучшие люди Путина, дескать, мухлюют с финансами и транзакциями ради своих подрывных действий. Понятно, что большинство таких обвинений вилами на воде писаны. Но для того, чтобы такие «крючки» для наших элит были сокращены до минимума, для начала надо снять вопросы хотя бы по поводу возможного двойного гражданства депутатов и министров. Национализация элит давно стала вопросом номер один. И новые штатовские игры не оставляют в этом плане выбора.