Российский дипломат предрёк подрыв ООН из-за «саммита за демократию»

Организуемый США «Саммит за демократию» способен подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы. Такое мнение высказал в своём Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что неутешительные выводы из просиходящего можно делать на основе мировой истории.

Запланированный так называемый «саммит за демократию» — достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы. История учит нас, что, когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их, ничего хорошего из этого не выходит, — написал Полянский.

Соединённые Штаты пригласили на декабрьский «Саммит за демократию» 110 стран. В списке отсутствуют Россия и Китай. При этом среди приглашённых на саммит государств значится, в частности, Тайвань, являющийся, согласно позиции Китая, одной из провинций КНР. Также на саммит приглашены представители Косово и не признающей её независимость Сербии. Из стран — членов Евросоюза в списке не значится лишь Венгрия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценивают американский «Саммит за демократию», так как он свидетельствует о попытках США провести новые разделительные линии между странами, деля их на хорошие и плохие.