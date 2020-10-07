РФ считает заявления ФРГ и Франции по отравлению Навального «неприемлемыми»

https://static.news.ru/photo/681894e4-08c5-11eb-8c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление глав МИД Франции и Германии об отравлении политика Алексея Навального. Она заявила, что такая позиция является «неприемлемой по содержанию и своей тональности».

По её словам, такие заявления демонстрируют нежелание Берлина и Парижа «считаться с фактами, которые неоднократно излагались российскими представителями». Власти европейских стран не сотрудничают с Москвой, а «переключились на угрозы и попытки шантажа», говорится на сайте МИД РФ.

Мы не раз указывали коллегам на недопустимость оставлять без внимания наши многочисленные запросы по различным линиям. Реакции нет. Видимо, там полностью погрузились в закулисные интриги. Российские обращения как по двусторонним каналам, так и в Техсекретариат ОЗХО за соответствующими разъяснениями откровенно саботируются, — отметила она.

Захарова уверена, что Германия и Франция стали во главе формирующейся в Европейском союзе «антироссийской коалиции», несмотря на заявления о приверженности партнёрству с РФ.

Со своей стороны подтверждаем: если коллеги готовы пересмотреть этот конфронтационный курс, отказавшись от попыток диктата, возможности для нормализации диалога открыты. Если нет, будем делать свои выводы. В любом случае «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем не считаем возможным, — заключила представитель министерства.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят ситуацию, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны.

Также СМИ сообщили, что власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба Минобороны.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».