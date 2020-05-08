РФ предложила увековечить советско-китайское боевое братство в памятниках

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Россия предложила Китаю создать памятники, призванные увековечить советско-китайское боевое братство Такие монументы могут появиться в Москве и в Пекине. О предложении российских властей рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Андрей Денисов.

Оно но не сегодня родилось, мы его уже обсуждали с нашими китайскими друзьями, и касается сооружения в Пекине, где есть Музей антияпонской войны, и у нас на Поклонной горе такого памятного знака или памятника, посвящённого нашему боевому братству, китайского и советского народа, — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее сопредседатель Российско- китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов предложил установить монументы в честь победы во Второй мировой войне в Москве и Пекине. Один памятник расположится на Поклонной горе в Москве, другой — в крепости Ваньпин в Пекине.

Как писал NEWS.ru, ранее Денисов сообщил, что официальный визит президента РФ Владимира Путина в Китай может состояться в сентябре этого года.