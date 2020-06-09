РФ не видит готовности Китая участвовать в переговорах по вооружениям с США

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Россия не видит, что Китай готов к трёхсторонним переговорам по вооружениям с США. В Москве не ожидают, что его позиция изменится. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Мы не видим, что Китай готов к этому и что этот подход в ближайшее время может измениться. Это суверенный выбор любой страны, — подчеркнул дипломат.

По его словам, желание Вашингтона включить в диалог по вооружениям Китай усложняет переговоры.

Рябков считает, что продление договора СНВ-3 позволит обеспечить контроль над новыми видами вооружений. Дипломат убеждён, что расширение круга участников договорённостей вряд ли возможно в ближайшем будущем, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что Москва будет пытаться объяснять Вашингтону важность сохранения диалога. Рябков считает, что в политике, которой придерживается Белый дом, присутствует антироссийский консенсус.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Пекин не будет участвовать в переговорах с США и РФ по ядерному оружию.