РФ надеется, что Гаагский суд назначит допэкспертизы по делу MH17

https://static.news.ru/photo/0750d2c0-a0c9-11ea-9d46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Москва надеется, что Гаагский суд обратит внимание на недостатки в расследовании дела о крушении рейса MH17 и назначат дополнительные экспертизы. Об этом заявил глава Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов.

Мы видим, что уголовное расследование авиакатастрофы, которое ведется Совместной следственной группой (ССГ), так и не завершено, хотя прошло почти шесть лет, — сказал он в интервью РИА Новости.

Он отметил, что расследование ССГ ведётся политизировано и однобоко.

Парамонов также подчеркнул, что в данном деле очевиден избирательный подход к созданию доказательной базы, где всё «подгоняется» под причастность к катастрофе российской стороны.

Надеемся, что в дальнейшем судьи обратят внимание на недостатки в работе следователей и будут тщательно перепроверять доказательства, собранные ими, назначат дополнительные экспертизы, — подытожил дипломат.

Boeing MH17 разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Воздушная машина летела из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, они погибли. Международное следствие установило личности четырёх человек, причастных к крушению. Якобы они доставили с территории России на Украину зенитную установку «Бук», из которой был сбит Boeing. Обвиняемыми по делу проходят три гражданина РФ: Игорь Гиркин, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Как ранее писал NEWS.ru, заявления экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), сделанные в СМИ, могут быть приобщены прокуратурой Нидерландов к делу о катастрофе Boeing в Донбассе.