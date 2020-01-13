https://static.news.ru/photo/30eb4426-3607-11ea-ab35-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров (в центре) Фото: МИД России/flickr.com

Мирное урегулирование конфликта в Ливии будет способствовать повышению имиджа РФ на международной арене. Такого мнения придерживается эксперт Российского института стратегических исследований Мария Махмутова, комментируя участие представителей ливийских противоборствующих сторон в переговорах под эгидой МИД и Минобороны России и Турции в Москве 13 января.

Москве и Анкаре удалось усадить лидеров двух противоборствующих сторон в Ливии за стол переговоров. Результаты усилий стран Евросоюза, в том числе дипломатии Парижа, Рима, Берлина оказались крайне слабыми по сравнению с тем, что смогли в данный момент сделать Россия и Турция, — рассказала ТАСС политолог.

По её словам, если переговоры послужат толчком для урегулирования конфликта, то РФ в очередной раз продемонстрирует, что её роль в последние годы не только в регионе, но и на международной арене сильно увеличилась.

Ранее NEWS.ru писал, что глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар встретятся в Москве 13 января. Последний объявил о прекращении боевых действий на западе африканской страны с 12 января.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари объяснил, что от другой стороны ожидаются те же действия, иначе перемирие прекратится и ответ будет жёстким.

После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году на востоке страны правит парламент, а на западе — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия Файеза Сарраджа.