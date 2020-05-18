Несмотря на неумолимый ход времени и предсказания о скорой смерти телевидения, большинство россиян по-прежнему используют его в качестве основного источника информации. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, также считают, что говорить о замене ТВ Интернетом пока рано.

Пандемия коронавируса и введённые в связи с ней ограничения многое изменили в жизни людей, серьёзно скорректировав структуру потребления не только товаров, но и информации. Многие, оказавшись запертыми дома, вспомнили, что телевизор — это не только предмет, к которому повёрнута мебель, но и источник этой самой информации. Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решили выяснить, что сейчас является главным источником новостей для россиян и какие СМИ вызывают у них наибольшее доверие.

Этот опрос интересен в том числе потому, что уже не первый год принято говорить о «смерти» и телевидения как такового, и традиционных СМИ в общем. Например, недавно в ходе экспертной онлайн-панели, посвящённой лучшим примерам и самым распространённым ошибкам антикризисной политики в российских регионах в условиях распространения коронавируса, некоторые специалисты поспешили похоронить традиционные СМИ.

СМИ умерли в эту эпидемию. Традиционные СМИ, которые, как мы думали, что-то решают — умерли. Нынешняя эпидемия показала, что не работают традиционные СМИ. Работают нью-медиа, — заявил журналист и медиаменеджер из Татарстана Юрий Воробьёв.

YouTube уже стал для многих главным поставщиком «движущихся картинок», растёт популярность стриминговых сервисов, а свежие сведения о мире люди всё чаще черпают из блогов и Telegram-каналов. Тем не менее старый добрый «зомбоящик» не спешит сдаваться без боя.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Оказалось, что по состоянию на 2020 год телевидение всё ещё остаётся главным источником новостей о событиях в стране для большинства участников опроса (46%), на втором месте находятся сайты информагентств и официальных структур (26%), а вот блоги и соцсети — на третьем с результатом 15%. При этом о доверии традиционным СМИ заявили 54% респондентов, новостям из соцсетей — 24%, из мессенджеров — 16%, блогерам верят лишь 16%. То есть говорить о смерти телевидения и традиционных средств массовой информации преждевременно. Правда, результаты того же опроса показывают, что пациент хотя скорее жив, но всё-таки нездоров.

Во-первых, с каждым годом процент любителей телевизора всё меньше. Сегодня их 46%, в 2016-м было 57%, а в 2015-м — 62%. За это же время аудитория новостных и официальных интернет-сайтов выросла с 16% до 26%, а соцсетей и блогов — с 6 до 15%. Кроме того, молодёжь новости на Первом канале (равно как и любом другом) практически игнорирует: среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет потребителей теленовостей лишь 8%. И по мере взросления аудитории их доля растёт, достигая показателя в 71% у людей старше 60. Обратная картина с блогами: чем младше группа респондентов, тем больше в ней их читателей (5% среди тех, кому за 60, и 42% среди 18–24-летних). Самая стабильная группа — посетители новостных и официальных сайтов: их 37% в группе до 24 лет, столько же в группе до 34 и 33% — до 44 лет. Так что велика вероятность, что по мере смены поколений телевизор будет всё больше и больше терять зрителей.

Руководитель компании «Политическая экспертная группа» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru назвал важным тот фактор, что непосредственно телевизор для потребления телеконтента больше не нужен: его можно смотреть в Интернете через компьютер, планшет или смартфон.

Есть конкуренция каналов коммуникации, есть конкуренция контента. Телевидение трансформируется. Но дети предпочитают YouTube и мультфильмы, скачанные на торрентах. У них нет привычки включать телевизор. Они с гаджетами. Даже Smart TV для них это уже не то. Так что рано или поздно многое поменяется. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Калачёв подчеркивает, что со сменой поколений будут меняться привычки, а значит — и инструментарий потребления информации.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов призывает не спешить с приговором ТВ. Он отмечает, что человек, смотрящий новости, политические ток-шоу или какие-то телевикторины, игры через Интернет — это всё равно потребитель телевидения. А если мы смотрим через телевизор, например, фильм Дудя, то это потребление интернет-контента.

Говорить о смерти телевидения было бы неправильно, потому что доверие к нему и желание его смотреть возникают у граждан в первую очередь в силу консервативного доверия к источнику этой информации. И кроме того, телевизионный контент всё-таки с точки зрения продакшена является пока во многом более качественным, чем массовый контент в Интернете. Кроме того, большинство россиян всё-таки довольно консервативны, а проникновение Интернета в жизнь россиян не такое тотальное, и большинство граждан по традиции продолжают смотреть телевизор. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Судя по динамике, следующая пятилетка станет для телеканалов определяющей: если ничего не изменится, то телевизор перестанет быть главным в доме, окончательно уступив место мобильным гаджетам. Но также интересно будет понаблюдать, меняются ли с годами привычки при выборе источника новостей. Возможно, сегодняшняя молодёжь, подписанная на сотню анонимных Telegram-каналов, через какое-то время обнаружит в себе тягу к проверенной информации от традиционных СМИ. Как это часто бывает, покажет время.

Над материалом также работал Сергей Изотов.