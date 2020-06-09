Понятно, что наш околополитический мир постоянно полон белым шумом. Зачастую новые слухи, призванные просто чем-то заполнить информационную повестку, специально запускаются для того, чтобы отвлечь прогрессивную общественность от чего-то куда более важного. Однако разговоры о том, что первыми бенефициарами перезагрузки политической системы, ожидаемой после плебисцита, станут персоны, непосредственно занимавшиеся подготовкой окончательного содержания пакета поправок, похожи на правду.

Речь идёт о тех известных специалистах, которые работали непосредственно с президентом и пользовались его особым доверием в осуществлении важнейшего для него дела. Прежде всего имеются в виду глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и видный юрист, академик РАН Талия Хабриева. Считается, что все они получат видные назначения в качестве поощрения за продуктивную работу. Притом что пост главы Центризбиркома, который, по многим прогнозам, освободит ради дипломатической карьеры Элла Панфилова, считается для такой троицы слишком низким. Там формируется иной список претендентов.

Действительно, тот же Крашенинников уже был министром юстиции ещё при Борисе Ельцине, и вряд ли для него, главы одного из ведущих комитетов Госдумы, возвращение в это министерство будет серьёзным карьерным шагом вперёд. Не исключено, что он может стать вторым, после Бориса Грызлова, штатским министром внутренних дел. Учитывая, что МВД после серии серьёзных скандалов явно нуждается в «смене воды в аквариуме». И, как считают некоторые знатоки политических кулис, министр Владимир Колокольцев уже был бы отправлен в отставку, если бы не бурные летние события в столице, вызванные выборами в Мосгордуму.

Сенатор Андрей Клишас, как мы помним, является ещё и представителем Совфеда в Конституционном суде. А потому многие сватают его на место явно засидевшегося его главы Валерия Зорькина, который к тому же давно достиг критического для такого поста возраста. Не исключено, что потанинский дизельный разлив может стоить карьеры красноярскому губернатору Александру Уссу. А Клишас как раз и представляет этот край в Совфеде. И при новом раскладе в сенат могут попасть и новые лица. К тому же усиливший своё аппаратное влияние коллега не может не тревожить саму Валентину Матвиенко, которой рано или поздно, но придётся уступить свою позицию выбранному в Кремле преемнику. Притом что уже сейчас ничто не помешает Клишасу занять, например, пост её заместителя.

Единственное обстоятельство, которое в некотором смысле работает против Клишаса, это его крупное семейное состояние и недвижимость в Швейцарии. Утверждали, что он обладает и видом на жительство в этой горной стране банкиров. Так что прежде чем выдвигать Клишаса в верха, придётся публично уточнить некоторые детали его биографии.

В этом отношении абсолютно, видимо, чиста Талия Хабриева, известный юрист, имеющая опыт работы за рубежом и представляющая ныне Россию в некоторых международных организациях. Ей также прочат место в Конституционном суде. То ли заместителя председателя, а может, и нового председателя. Говорят же, что у нас пока недостаточно женщин на видных политических постах.

Так что не исключено, что плебисцит даст серьёзный толчок общей перезагрузке. И первые кандидаты в кулуарах уже названы. Будем следить...