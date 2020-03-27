Согласно опросу Левада-Центра, число россиян, которым не нравится перспектива участия Владимира Путина в очередных президентских выборах, почти сравнялось с количеством тех, кто такой сценарий одобряет. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что сказывается фактор смены поколений и число недовольных может сохраниться вплоть до 2024 года, если власти не будут с ними работать.

Хотя лидер РФ и принял решение перенести голосование по поправкам в Конституцию из-за угрозы распространения коронавируса, рано или поздно оно будет проведёно. Самая главная среди них, конечно же, вовсе не о Советском Союзе, индексации пенсий или статусе русского языка. Основная поправка, которая действительно окажет влияние на всю Россию, разрешает действующему главе государства в четвёртый раз принять участие в президентских выборах. И, если верить данным Левада-Центра, её сторонников и противников сегодня в стране примерно поровну.

Как следует из опроса, 40% респондентов заявили, что не хотели бы видеть Путина президентом после 2024 года. Желают же этого 46%, а 14% пока не могут определиться. Стоит отметить, что в июле прошлого года картина заметно отличалась: пятого срока незаменимого лидера желали 54%, а в августе 2017 года их было и вовсе 67%. В свою очередь больше всего россиян заявляли о том, что не хотели бы продления его полномочий, в 2013 году их было 45%.

Отдельно социологи выяснили, как россияне вообще относятся к тому, что сперва Госдума, а потом и Конституционный суд не нашли возражений против идеи допустить президента до новых выборов. Здесь плотность результатов оказалась ещё выше. Одобрили это решение (то есть ответили «определённо да» и «скорее да») 48% опрошенных, о своём неодобрении («определённо нет» и «скорее нет») заявили 47%. Хотя стоит отметить, что в случае с недовольными более заметно преимущество людей категоричных. Если в первом случае между вариантами ответа разрыв в 2% (23 и 25), то о втором — 13% (30 сказали, что определённо против этой затеи, а 17 — что скорее против).

Также специалисты Левада-Центра поинтересовались, какие чувства вызвала у людей поправка, предложенная легендарной женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой. 23% заявили, что отнеслись к ней с безразличием, 20% — с возмущением, 19% — с надеждой, 16% — с недоумением, 12 — с удовлетворением и ещё 4% — с усталостью. Если объединить положительные и отрицательные эмоции, то получится 31% в пользу первых и 40% в пользу вторых без учёта безразличных.

Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков данным признанного иноагентом Левада-Центра не доверяет и уверяет, что Кремль располагает совсем иной социологией. Правда, он признался, что не успел ознакомиться с этим опросом внимательно.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в разговоре с NEWS.ru предположил, что на популярность Путина в значительной мере оказывает влияние смена поколений. Он отмечает, что привычка хранить старые вещи — это характерная черта людей старшего возраста. И даже если представить, что Россия быстро и максимально безболезненно справится с пандемией коронавируса, а цены на нефть и доходы населения вырастут, подняв рейтинг Путина, время всё равно работает против него.

Он как зеркало для постсоветских людей. Новое поколение себя в этом зеркале уже зачастую не видит. А когда речь заходит о людях независимых, самодостаточных, конкурентоспособных, успешных, то запрос на обновление вырастает в разы. Путин мог бы остаться лучшим российским правителем столетия, если бы ушёл на подъёме и вовремя. Теперь он заложник ситуации, которая вряд ли будет работать на него. Константин Калачёв руководитель «Политической экспертной группы» руководитель «Политической экспертной группы»

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в разговоре с NEWS.ru отметил, что уровень поддержки действующей власти в районе 50% для любой страны был бы хорошим показателем, но не для России, где количество лоялистов и этатистов всегда было в районе половины населения. При этом эксперт допускает, что группа недовольных поправкой Терешковой может сохраниться вплоть до 2024 года, если Кремль не будет с ней работать.

Те грамотные шаги власти, которые были сделаны в последние дни, показывают, что для неё важно мнение людей и бизнеса. Не случайно его вчера собрали, поскольку недовольство присутствует. А для власти сейчас важны все целевые группы, а не только те, которые к ней хорошо относятся. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

С другой стороны, это же время есть у оппозиции, чтобы наконец справиться со своими вечными внутренними противоречиями и попытаться аккумулировать протестный потенциал. В таком случае выборы-2024 могут оказаться не такими уж предсказуемыми.

Над материалом также работал Сергей Изотов.