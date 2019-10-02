https://static.news.ru/photo/b6eca084-e520-11e9-b3cd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация между Соединёнными Штатами и Украиной не касается России.

То, что мы сейчас видим между Соединёнными Штатами и Украиной, напоминает отчасти события, связанные с мнимым вмешательством России в выборы... Посмотрим, во что это выльется. Нас это не касается, — сказал политик на Российской энергетической неделе.

25 сентября демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Главу Белого дома обвинили в том, что он при помощи иностранного государства планировал дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским американский президент якобы просил его начать расследование против Байдена и его сына Хантера.

Как ранее писал News.ru, Путин заявил, что благодаря прежней жизни он всегда готов к тому, что любой его разговор может быть опубликован.