Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация между Соединёнными Штатами и Украиной не касается России.
То, что мы сейчас видим между Соединёнными Штатами и Украиной, напоминает отчасти события, связанные с мнимым вмешательством России в выборы... Посмотрим, во что это выльется. Нас это не касается, — сказал политик на Российской энергетической неделе.
25 сентября демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Главу Белого дома обвинили в том, что он при помощи иностранного государства планировал дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским американский президент якобы просил его начать расследование против Байдена и его сына Хантера.
Как ранее писал News.ru, Путин заявил, что благодаря прежней жизни он всегда готов к тому, что любой его разговор может быть опубликован.
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