Путин заявил, что РФ делает всё для снижения уровня коррупции

https://static.news.ru/photo/f3974852-b3b2-11ea-97f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент Владимир Путин прокомментировал рост количества коррупционных преступлений в России и заявил, что власти делают всё для минимизации коррупции.

По мнению главы государства, коррупционеров в стране не стало больше — улучшилась выявляемость преступлений правоохранительными органами.

Вопрос в уровне этой коррупции. Мы делаем всё, чтобы снизить её до минимальных значений, — цитирует Путина РИА Новости.

По данным Генпрокуратуры, в 2019 году в среднем по стране возбудили 21,1 уголовное дело на 100 тысяч населения. Годом ранее показатель составил 20,8. Самыми коррумпированными оказались органы власти в Мордовии, Чувашии, на Камчатке, в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях.

Как писал NEWS.ru, чаще всего коррупцию выявляли при освоении бюджетных средств по госпрограммам, организации торгов, управлении имуществом, контрольно-ревизионной и правоохранительной деятельности, в сфере ЖКХ.