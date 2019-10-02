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Президент России Владимир Путин 2 октября, отвечая на вопросы в рамках Российской энергетической недели, сказал, что у него с американским лидером Дональдом Трампом нет никакой близости, но есть хорошие деловые отношения.

Глава государства также подчеркнул «вовлечённость» РФ во «внутриполитические дрязги США». Она, по словам Путина, возникла ещё до их личного знакомства с Трампом. Близость отношений между мной и президентом Трампом никак...