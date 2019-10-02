Российский президент Владимир Путин заявил, что никогда не обращался с просьбами о смягчении санкций и обращаться не станет. Российский лидер таким образом ответил на вопрос журналистов в рамках российской Энергетической недели.
Никогда не обращался ни к кому с просьбой о смягчении санкций и обращаться не буду, хоть для них и нет оснований, — сказал глава РФ.
Путин также перечислил причины, по которым делать этого он не станет.
Во-первых, это бесполезно. Нормализация отношений должна исходить из понимания обеих сторон того, что нормализация отношений выгодна этим обеим сторонам, а не потому, что кто-то что-то попросил. Второе — я надеюсь, что придёт осознание того, что нет никаких оснований для этих санкций, — заявил он.
Ранее Путин рассказал о том, что у него с президентом США Дональдом Трампом нет никакой близости, но есть хорошие деловые отношения, писал News.ru.
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