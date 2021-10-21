Путин заявил, что действующая модель капитализма себя исчерпала

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного клуба «Валдай» заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Вызываемые им проблемы грозят общественным расколом.

Все говорят, что существующая модель капитализма — это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран — исчерпала себя. В её рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведёт к усугубляющемуся неравенству, — заявил Путин.

Он добавил, что в первую очередь это неравенство возможностей. Причём как внутри обществ, так и на международном уровне. Бедность, безработица — острая проблема для отстающих стран. Отсюда поиск «лучшей доли» и неконтролируемая миграция, социальное недовольство.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о фундаментальных мировых переменах. По его словам, кризис, с которым мировое сообщество сейчас имеет дело, концептуальный, цивилизационный.