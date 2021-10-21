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Путин заявил, что действующая модель капитализма себя исчерпала

18:02, 21 октября 2021
Путин заявил, что действующая модель капитализма себя исчерпала Президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного клуба «Валдай» заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Вызываемые им проблемы грозят общественным расколом.

Все говорят, что существующая модель капитализма — это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран — исчерпала себя. В её рамках нет больше выхода из клубка всё более запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведёт к усугубляющемуся неравенству, — заявил Путин.

Он добавил, что в первую очередь это неравенство возможностей. Причём как внутри обществ, так и на международном уровне. Бедность, безработица — острая проблема для отстающих стран. Отсюда поиск «лучшей доли» и неконтролируемая миграция, социальное недовольство.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о фундаментальных мировых переменах. По его словам, кризис, с которым мировое сообщество сейчас имеет дело, концептуальный, цивилизационный.

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