https://static.news.ru/photo/e1ae23d0-ce26-11e9-9c98-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президенты России и Монголии — Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга — подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией. Этот документ подготовлен на основе соглашения от 1993 года и будет иметь бессрочный характер.

Церемония подписания прошла после переговоров политиков в Государственном дворце в Улан-Баторе, куда российский лидер прибыл с официальным визитом. Во время встречи Путин назвал братскими отношения народов двух стран и отметил вклад Монголии в борьбу с нацизмом во время Второй мировой войны. Халтмаагийн Баттулга, в свою очередь, признался, что рад видеть Путина на праздновании 80-летия исторической победы на Халхин-Голе.

Ранее News.ru писал, что лидеры двух стран предпочли кабинетной обстановке встречу в юрте.