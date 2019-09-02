Президенты России и Монголии — Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга — подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией. Этот документ подготовлен на основе соглашения от 1993 года и будет иметь бессрочный характер.
Церемония подписания прошла после переговоров политиков в Государственном дворце в Улан-Баторе, куда российский лидер прибыл с официальным визитом. Во время встречи Путин назвал братскими отношения народов двух стран и отметил вклад Монголии в борьбу с нацизмом во время Второй мировой войны. Халтмаагийн Баттулга, в свою очередь, признался, что рад видеть Путина на праздновании 80-летия исторической победы на Халхин-Голе.
Ранее News.ru писал, что лидеры двух стран предпочли кабинетной обстановке встречу в юрте.